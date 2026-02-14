Команда Винса Картера, за которую выступал российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин, стала победителем Матча восходящих звёзд НБА в Лос-Анджелесе. В решающей игре она обыграла коллектив Кармело Энтони с минимальным перевесом — 25:24. Формат встречи предусматривал игру до 25 набранных очков.

Егор Демин globallookpress.com

19-летний Дёмин отметился двумя очками, двумя подборами и одним блок-шотом. Ранее в полуфинальном поединке против команды Трейси Макгрэди (41:36) он также набрал два очка, добавив к ним два подбора и две результативные передачи.

Помимо Дёмина, в состав победителей вошли Матас Бузелис («Чикаго»), Седрик Кауард («Мемфис»), Ви Джей Эджкомб («Филадельфия»), Кишон Джордж («Вашингтон») и Дерик Куин («Нью-Орлеан»).