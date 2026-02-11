«Сан-Антонио» уверенно разобрался с «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 136:108.
Главным героем встречи стал центровой гостей Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл — 40 очков и 12 подборов.
У хозяев по различным причинам не сыграли Лука Дончич, Леброн Джеймс, Остин Ривз и Маркус Смарт.
«Финикс» на своей площадке оказался сильнее «Далласа» — 120:111.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Маверикс» Наджи Маршалл, записавший на свой счет 31 очко.
«Финикс» занимает седьмое место на Западе, «Даллас» (19–34) располагается на 12-й позиции.
«Хьюстон» на домашней арене переиграл «Клипперс» со счетом 102:95.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Рокетс» Кевин Дюрант, набравший 26 очков.
«Хьюстон» идет третьим в Западной конференции, а «Клипперс» занимают 10-е место.
«Нью-Йорк» в овертайме уступил «Индиане» на своем паркете — 134:137 ОТ.
Лидером по результативности стал разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон, набравший 40 очков.
Несмотря на поражение, «Нью-Йорк» остается третьим на Востоке, тогда как «Индиана» замыкает турнирную таблицу конференции.
Результаты игрового дня НБА 11 февраля
«Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс» — 134:137 OT
«Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 102:95
«Финикс Санз» — «Даллас Маверикс» — 120:111
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 108:136