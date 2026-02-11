Несмотря на поражение, «Нью-Йорк» остается третьим на Востоке, тогда как «Индиана» замыкает турнирную таблицу конференции.

Лидером по результативности стал разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон , набравший 40 очков.

«Нью-Йорк» в овертайме уступил «Индиане» на своем паркете — 134:137 ОТ.

«Хьюстон» идет третьим в Западной конференции, а «Клипперс» занимают 10-е место.

«Хьюстон» на домашней арене переиграл «Клипперс» со счетом 102:95.

«Финикс» занимает седьмое место на Западе, «Даллас» (19–34) располагается на 12-й позиции.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Маверикс» Наджи Маршалл , записавший на свой счет 31 очко.

«Финикс» на своей площадке оказался сильнее «Далласа» — 120:111.

У хозяев по различным причинам не сыграли Лука Дончич, Леброн Джеймс, Остин Ривз и Маркус Смарт .

Главным героем встречи стал центровой гостей Виктор Вембаньяма , оформивший дабл-дабл — 40 очков и 12 подборов.

«Сан-Антонио» уверенно разобрался с «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 136:108.

