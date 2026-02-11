Стало известно, когда российский фигурист Пётр Гуменник представит произвольную программу на турнире. После короткой программы, где он занял 12-е место, спортсмен попал в третью разминку из четырёх.

Петр Гуменник globallookpress.com

Согласно официальному старт-листу, Гуменник получил 13-й номер и выйдет на лёд 13 февраля — начало его выступления запланировано на 23:13 по московскому времени.

Лучший результат в короткой программе показал американец Илья Малинин, которого изначально считали главным претендентом на золото в мужском одиночном катании на Олимпийских играх.

Всего в рамках олимпийского турнира по фигурному катанию будет разыграно пять комплектов наград.