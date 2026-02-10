«Денвер» на своей площадке уступил «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:119.

Никола Йокич globallookpress.com

Центровой «Наггетс» Никола Йокич записал на свой счёт трипл-дабл — 22 очка, 14 подборов и 11 результативных передач.

«Денвер» остаётся третьим на Западе, а «Кавальерс» одержали четвёртую победу подряд и занимают четвёртое место на Востоке.

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома проиграли «Оклахоме» — 110:119. Форвард хозяев Леброн Джеймс завершил матч с дабл-даблом из 22 очков и 10 передач.

«Лейкерс» располагаются на пятой позиции Западной конференции, при этом их серия из трёх побед подряд прервалась. «Оклахома» продолжает удерживать первое место на Западе.

«Бруклин» на домашней арене оказался сильнее «Чикаго» — 123:115. Самым результативным игроком встречи стал центровой «Нетс» Николас Клэкстон, оформивший дабл-дабл — 28 очков и 10 подборов.

Российский разыгрывающий Егор Дёмин в матче участия не принимал — ему предоставили отдых.

«Бруклин» выиграл второй матч подряд и идёт 13-м на Востоке, тогда как «Чикаго» потерпел пятое поражение кряду и занимает 11-е место.

НБА. Результаты матчей 10 февраля

«Шарлотт Хорнетс» — «Детройт Пистонс» — 104:110

«Орландо Мэджик» — «Милуоки Бакс» — 118:99

«Майами Хит» — «Юта Джаз» — 111:115

«Бруклин Нетс» — «Чикаго Буллз» — 123:115

«Миннесота Тимбервулвз» — «Атланта Хоукс» — 138:116

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сакраменто Кингз» — 120:94

«Денвер Наггетс» — «Кливленд Кавальерс» — 117:118

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Мемфис Гризлизз» — 114:113

«Портленд Трэйл Блэйзер» — «Филадельфия Сиксерс» — 135:118

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 110:119