Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и один из лидеров команды Стефен Карри не примет участия в ближайшем Матче всех звёзд НБА. Об этом сообщил инсайдер ClutchPoints Бретт Сигель в соцсети X.

Стефен Карри globallookpress.com

Причиной пропуска стала пателлофеморальная боль — так называемое «колено бегуна». По информации источника, обострение произошло около двух недель назад во время индивидуального занятия. Карри пытался играть через дискомфорт, однако был вынужден досрочно покинуть матч против «Детройт Пистонс», после чего уже пропустил четыре встречи подряд. На данный момент основным способом восстановления остаётся полный отдых.

В «Уорриорз» рассчитывают, что защитник вернётся в строй 20 февраля — сразу после паузы на Матч всех звёзд — и сможет сыграть против «Бостон Селтикс».