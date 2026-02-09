Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался относительно повреждения разыгрывающего команды Луки Дончича. Словенец пропустит второй матч кряду.

Лука Дончич globallookpress.com

«Я хорошо знаю его как партнёр по команде и как тренер и могу с уверенностью сказать: если он может играть, он обязательно выйдет на площадку.

Думаю, он действительно хочет принять участие в Матче всех звёзд и очень настроен сыграть с "Далласом" перед самым перерывом. Его медицинская команда работает с ним круглосуточно. Сейчас всё решается день ото дня: как только он будет готов, он сразу вернётся в игру», — заявил Редик на канале Lakers Nation в YouTube.