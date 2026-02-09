Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич пропустит ближайший матч регулярного чемпионата НБА против «Оклахома-Сити Тандер», который состоится 10 февраля.
Согласно официальному отчёту лиги, словенский баскетболист продолжает восстановление после травмы задней поверхности бедра.
Предстоящая встреча станет для Дончича уже второй подряд пропущенной — ранее он не сыграл в победном матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (105:99).
Напомним, Дончич стал игроком «Лейкерс» после громкого обмена в феврале 2025 года. Спустя год «Даллас Маверикс» провёл ещё одну крупную сделку, отправив одного из участников того обмена — Энтони Дэвиса — в «Вашингтон Уизардс».