Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич пропустит ближайший матч регулярного чемпионата НБА против «Оклахома-Сити Тандер», который состоится 10 февраля.

Лука Дончич globallookpress.com

Согласно официальному отчёту лиги, словенский баскетболист продолжает восстановление после травмы задней поверхности бедра.

Предстоящая встреча станет для Дончича уже второй подряд пропущенной — ранее он не сыграл в победном матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (105:99).

Напомним, Дончич стал игроком «Лейкерс» после громкого обмена в феврале 2025 года. Спустя год «Даллас Маверикс» провёл ещё одну крупную сделку, отправив одного из участников того обмена — Энтони Дэвиса — в «Вашингтон Уизардс».