Завершились соревнования по скоростному спуску среди мужчин в горных лыжах на Олимпиаде-2026.

Франьо фон Алльмен globallookpress.com

Победителем в соревновании стал швейцарец Франьо фон Алльмен, прошедший дистанцию за 1:51.61 минуты. Второе место занял итальянец Джованни Францони, отставший на 0,20 секунды. Тройку призеров замкнул еще один представитель Италии Доменик Парис с отставанием от победителя на 0,50 секунды. Вне пьедестала оказались швейцарцы Марко Одерматт (+0,70) и Алексис Монне (+0,75).

Таким образом, Швейцария записала на свой счет первую золотую медаль Игр. Хозяева турнира из Италии записали в свой актив серебро и бронзу соответственно.