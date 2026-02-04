«Бруклин» потерпел домашнее поражение от «Лейкерс» в рамках регулярного чемпионата НБА — 109:125.

Егор Демин globallookpress.com

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин провёл на площадке 27 минут, за которые набрал 11 очков, а также записал на свой счёт 2 подбора и 2 ассиста.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс, набравший 25 очков.

«Бруклин» идёт 13-м в Восточной конференции. «Лейкерс» располагаются на пятой строчке Запада.

«Оклахома-Сити» на своей площадке уверенно разобралась с «Орландо», одержав крупную победу — 128:92.

Лучшим снайпером встречи стал Айзейя Джо, набравший 22 очка.

«Оклахома» продолжает возглавлять таблицу Западной конференции. «Орландо» занимает восьмое место на Востоке.

«Бостон» добился гостевой победы над «Далласом» — 110:100.

Самым результативным у «Селтикс» стал Джейлен Браун, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 11 подборов. В составе «Маверикс» больше всех очков набрал Купер Флэгг — 36.

«Бостон» идёт вторым в Восточной конференции. «Даллас» потерпел пятое поражение подряд и располагается на 12-й позиции на Западе.