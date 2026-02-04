Бывший чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон, который присоединился к «Астон Мартин» в роли амбассадора, оценил перспективы команды в предстоящем сезоне.

«Сейчас отличное время, чтобы показать, на что ты способен. Не думаю, что этот сезон будет единственным, когда "Астон Мартин" покажет себя в борьбе за передние места — это только начало многолетнего прогресса. Борьба за передовые позиции в пелотоне вестись определённо будет. С партнёрством с "Хондой" у команды есть все шансы на успех», — приводит слова Баттона The Athletic.

По мнению британца, у «Астон Мартин» есть потенциал для долгосрочного роста и борьбы в лидирующей группе чемпионата.