За океаном в эту ночь прошли шесть матчей регулярного чемпионата НБА.

«Шарлотт» — «Сперс» — 111:106 (26:30, 35:17, 24:28, 26:31)

Самым результативным игроком «Шарлотт Хорнетс» оказался 23-летний американский форвард Брэндон Миллер, который набрал 26 очков, сделал восемь подборов, две передачи и заблокировал один бросок.

В составе техасской команды лидером по результативности стал 19-летний американский защитник Дилан Харпер, который заработал 20 очков, один подбор, одну передачу и два блок-шота. Французский центровой Виктор Вембаньяма, капитан команды, набрал 16 очков и совершил восемь подборов.

«Индиана» — «Атланта» — 129:124 (35:39, 45:34, 23:27, 26:24)

За «Индиану» лучшим в матче стал защитник Эндрю Нембхард, собрав линейку из 26 очков, шести подборов и десяти передач. В составе «Атланты» выделим форварда Джейлена Джонсона, оформившего триппл-дабл: 33 очка, 12 подборов и 10 передач.

«Филадельфия» — «Нью-Орлеан» — 124:114 (31:33, 36:21, 20:27, 37:33)

Лучшим в игре стал центровой «Филадельфии» Джоэль Эмбид, набравший 40 очков, 11 подборов, четыре передачи и два блока. В составе «Пеликанс» по очкам лучшим стал форвард Саддик Бей: 34 балла, шесть подборов и три передачи.

«Мемфис» — «Миннесота» — 114:131 (21:30, 28:28, 30:39, 35:34)

В составе «Мемфиса» отметился Тай Джером, собравший 20 очков и шесть передач за 20 минут на паркете. За «волков» атакующий защитник Энтони Эдвардс отметился 33 баллами, двумя подборами и тремя передачами.

«Майами» — «Чикаго» — 118:125 (25:31, 38:25, 21:35, 34:34)

В составе победителей защитник Айо Досунму собрал линейку из 29 очков, восьми подборов, девяти передач и двух перехватов. За «Майами» шведский защитник Пелле Ларссон набрал 22 очка, семь подборов и четыре ассиста.

«Хьюстон» — «Даллас» — 111:107 (31:28, 28:23, 28:31, 24:25)

Самым эффективным игроком матча стал американский лёгкий форвард гостей Купер Флэгг, который набрал 34 очка и сделал 12 подборов, а также отдал 5 результативных передач.

Кевин Дюрант, лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстон Рокетс», также показал высокий результат, набрав 13 очков, совершив 5 подборов и отдав 8 результативных передач. Защитник Амен Томпсон отметился 21 очком.