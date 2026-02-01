1. Никита Сарновский (4Lo, 4Lz+3A+2A+1A+2A, 2Lz, 4Lz+3A) — 77,62, по сумме — 193,42 балла. 2. Владислав Дикиджи (4Lz+3A, 4Lz, 4S+Eu+3S+Eu+3S+Eu+3S+Eu+3S, 4S) — 78,70, по сумме — 186,73. 3. Глеб Лутфуллин ( 4Lo, 4S+3A с ошибкой, 4S, 3А+3А+Eu+3S+Eu+3S+2A, 4S+3A с ошибкой) — 69,50, по сумме — 169,55

1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (3S-2A-2A, 3 подкрутка 4 уровня, выброс 3F, выброс 4S) — 29,85 балла, сумма 52,06. 2. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (3S-2A-2A, выброс 4S, 3 подкрутка 4 уровня, выброс 3F) — 28,15, сумма 50,84. 3. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (3S-2A, 3 подкрутка 3 уровня, выброс 3F, выброс 3Lo) — 23,63, сумма 45,43.

В парном катании победу одержали двукратные бронзовые призёры Олимпийских игр Анастасия Мишина и Александр Галлямов .

В Москве состоялся чемпионат России по прыжкам.

