В Москве состоялся чемпионат России по прыжкам.
В парном катании победу одержали двукратные бронзовые призёры Олимпийских игр Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фигурное катание. Чемпионат России — 2026 по прыжкам. Спортивные пары. Финал:
1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (3S-2A-2A, 3 подкрутка 4 уровня, выброс 3F, выброс 4S) — 29,85 балла, сумма 52,06.
2. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (3S-2A-2A, выброс 4S, 3 подкрутка 4 уровня, выброс 3F) — 28,15, сумма 50,84.
3. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (3S-2A, 3 подкрутка 3 уровня, выброс 3F, выброс 3Lo) — 23,63, сумма 45,43.
В соревновании мужчин победу одержал Никита Сарновский.
1. Никита Сарновский (4Lo, 4Lz+3A+2A+1A+2A, 2Lz, 4Lz+3A) — 77,62, по сумме — 193,42 балла.
2. Владислав Дикиджи (4Lz+3A, 4Lz, 4S+Eu+3S+Eu+3S+Eu+3S+Eu+3S, 4S) — 78,70, по сумме — 186,73.
3. Глеб Лутфуллин ( 4Lo, 4S+3A с ошибкой, 4S, 3А+3А+Eu+3S+Eu+3S+2A, 4S+3A с ошибкой) — 69,50, по сумме — 169,55
У женщин золотую медаль смогла добыть Алиса Двоеглазова.
1. Алиса Двоеглазова (4Т+EU+3S, 4Lz, 3Lz+3T+1Eu+3S падение, 3Lz, 3Lz+3T+1Eu+3S+2A+2A) — 54,46, общий результат — 127,27 балла.
2. Дина Хуснутдинова (3А+3А+1Eu+3S+1Eu+3S+2A, 3Lz+1Eu+3S, 3A, 2T, 3Lo, 4T падение) — 53,64, общий результат — 119,26.
3. Дарья Садкова (4Т+1Eu+3S+2A+2A+2A, 1Lz+1Eu+3S, 3Lz+1Eu+3S, 4Т (на минус), 3F, 4T падение) — 48,54, общий результат — 111,99.