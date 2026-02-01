Для дуэта Мишина/Галлямов это вторая победа подряд на ЧР по прыжкам.

1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (3S-2A-2A, 3 подкрутка 4 уровня, выброс 3F, выброс 4S) — 29,85 балла, сумма 52,06. 2. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (3S-2A-2A, выброс 4S, 3 подкрутка 4 уровня, выброс 3F) — 28,15, сумма 50,84. 3. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (3S-2A, 3 подкрутка 3 уровня, выброс 3F, выброс 3Lo) — 23,63, сумма 45,43.

Его победителями стали бронзовые призеры Олимпиады — 2022, чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов , набравшие итоговые 52,06 балла.

Завершился чемпионат России 2026 года по прыжкам.

Прочие•29/01/2026 18:39 Премьер-лига по дартсу — 2026: участники, призовые, формат и прогнозы

Прочие•29/01/2026 11:11 Тринадцать — счастливое число? Кто из россиян выступит на Олимпиаде-2026 в Милане

Прочие•24/01/2026 18:11 Александр Энберт: У Валиевой и Трусовой есть всё, чтобы выступить на Олимпиаде-2030

Прочие•18/01/2026 08:00 Победа Тутберидзе, «русский» пьедестал, проблемы с визами. Итоги ЧЕ-2026

Прочие•23/12/2025 08:00 Грусть Петросян и Галлямова, провал Дикиджи, слёзы Ветлугина и Козловского. Итоги ЧР-2026

Главные темы сейчас

Прочие•13/12/2025 10:35 От любви до военкомата: как «Локомотив-Кубань» удерживает Елатонцева от переезда в США

Прочие•02/12/2025 08:19 Удар в спину: Александр Большунов снова сорвался и травмировал соперника

Прочие•29/11/2025 16:43 Лёд тронулся: как Россия возвращается в мировой спорт

Прочие•27/11/2025 12:19 Виват, Императрица! Елизавета Туктамышева завершила карьеру

Прочие•25/11/2025 20:32 Лучший саночник России — мошенник? Суд арестовал Романа Репилова

Выбор читателей

Футбол•29/01/2026 08:19 Распродажа в «Зените»: вслед за Гонду с Питером распрощался Кассьерра

Футбол•27/01/2026 06:49 «Арсенал» дрожит, «Ман Сити» буксует, «Астон Вилла» сомневается: кто-нибудь вообще хочет выиграть АПЛ?

Футбол•27/01/2026 19:20 «Паук» в золотой паутине: как Альварес снова оказался не в том месте

Футбол•30/01/2026 12:03 Больше не значит лучше: 5 причин, почему формат Лиги чемпионов нуждается в реформе

Футбол•Вчера 12:34 «Реал» накажет «Бенфику» и Моуринью, а «Галатасарай» остановит «Ювентус»: порция дерзких прогнозов на стыковые матчи ЛЧ

Самое интересное

Футбол•27/12/2025 11:19 С первых полос. Рафинья, Мактоминей, Энрике и еще 4 главных героя 2025 года

Футбол•27/12/2025 12:32 От «тики-таки» и «гегенпрессинга» до «бюрофакса» Месси и «раумдойтера». Главные футбольные слова XXI века

Футбол•26/12/2025 18:07 Январская боль: топ‑10 зимних трансферов «Манчестер Юнайтед» после Фергюсона

Теннис•26/12/2025 15:05 «Очень рада, что не выгнала его». Как теннисисты и тренеры выбирают друг друга