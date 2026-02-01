Завершился чемпионат России 2026 года по прыжкам.
Его победителями стали бронзовые призеры Олимпиады — 2022, чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие итоговые 52,06 балла.
Фигурное катание. Чемпионат России — 2026 по прыжкам. Спортивные пары. Финал:
1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (3S-2A-2A, 3 подкрутка 4 уровня, выброс 3F, выброс 4S) — 29,85 балла, сумма 52,06.
2. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (3S-2A-2A, выброс 4S, 3 подкрутка 4 уровня, выброс 3F) — 28,15, сумма 50,84.
3. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (3S-2A, 3 подкрутка 3 уровня, выброс 3F, выброс 3Lo) — 23,63, сумма 45,43.
Для дуэта Мишина/Галлямов это вторая победа подряд на ЧР по прыжкам.