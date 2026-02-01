В центральном матче дня регулярного чемпионата Единой лиги московский ЦСКА смог выиграть у казанского УНИКСа со счетом 84:80 (18:24; 19:26; 28:20; 19:10), проигрывая по ходу встречи 17 очков.

Мело Тримбл globallookpress.com

Для армейцев это 14-я кряду победа в чемпионате.

Самым результативным в составе ЦСКА был разыгрывающий Мело Тримбл, на счету которого 34 очка, 3 подбора и 5 ассистов при коэффициенте эффективности «+41».

Лучшим в составе гостей был центровой Джален Рейнольдс (21 очко +2 передачи +2 передачи +2 блок-шота) с коэффициентом эффективности «+23».

ЦСКА продолжает лидировать в чемпионате с 23 победами в 25 матчах. УНИКС (21-3) идет следом за ним.