«Бруклин Нетс» на выезде одержал победу над «Ютой Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:99.

Егор Демин globallookpress.com

Российский защитник Егор Дёмин оформил первый дабл-дабл в НБА. 19-летний баскетболист набрал 25 очков и сделал 10 подборов, установив личный рекорд результативности — ранее его максимум составлял 23 очка.

Эта победа позволила «Бруклину» прервать серию из семи поражений подряд. Команда располагается на 13-й позиции в Восточной конференции. «Юта» потерпела пятое поражение кряду и занимает 13-е место на Западе.

«Детройт Пистонс» в гостях оказался сильнее «Голден Стэйт Уорриорз» — 131:124.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Пистонс» Кейд Каннингем, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 11 результативных передач. У хозяев 23 очка набрал Стефен Карри.

«Детройт» продолжает лидировать в Восточной конференции НБА, тогда как «Голден Стэйт» располагается на восьмой строчке Западной конференции.

«Лос-Анджелес Лейкерс» добился уверенной выездной победы над «Вашингтон Уизардс» со счетом 142:111 (41:27, 36:21, 31:36, 34:27).

Лучшим на паркете стал защитник «Лейкерс» Лука Дончич, оформивший трипл-дабл — 37 очков, 11 подборов и 13 результативных передач.

Леброн Джеймс добавил в актив команды 20 очков, 3 подбора и 6 передач.

«Лейкерс» идут пятыми в Западной конференции. «Вашингтон» располагается на 14-й строчке.

Результаты матчей игрового дня НБА 31 января:

«Бостон» — «Сакраменто» — 112:93

«Нью‑Йорк» — «Портленд» — 127:93

«Нью‑Орлеан» — «Мемфис» — 114:106

«Юта» — «Бруклин» — 99:109

«Орландо» — «Торонто» — 130:120

«Денвер» — «Лос‑Анджелес» — 122:109

«Финикс» — «Кливленд» — 126:113

«Голден Стэйт» — «Детройт» — 124:131

«Вашингтон» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 111:142