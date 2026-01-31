«Бруклин Нетс» на выезде одержал победу над «Ютой Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:99.
Российский защитник Егор Дёмин оформил первый дабл-дабл в НБА. 19-летний баскетболист набрал 25 очков и сделал 10 подборов, установив личный рекорд результативности — ранее его максимум составлял 23 очка.
Эта победа позволила «Бруклину» прервать серию из семи поражений подряд. Команда располагается на 13-й позиции в Восточной конференции. «Юта» потерпела пятое поражение кряду и занимает 13-е место на Западе.
«Детройт Пистонс» в гостях оказался сильнее «Голден Стэйт Уорриорз» — 131:124.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Пистонс» Кейд Каннингем, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 11 результативных передач. У хозяев 23 очка набрал Стефен Карри.
«Детройт» продолжает лидировать в Восточной конференции НБА, тогда как «Голден Стэйт» располагается на восьмой строчке Западной конференции.
«Лос-Анджелес Лейкерс» добился уверенной выездной победы над «Вашингтон Уизардс» со счетом 142:111 (41:27, 36:21, 31:36, 34:27).
Лучшим на паркете стал защитник «Лейкерс» Лука Дончич, оформивший трипл-дабл — 37 очков, 11 подборов и 13 результативных передач.
Леброн Джеймс добавил в актив команды 20 очков, 3 подбора и 6 передач.
«Лейкерс» идут пятыми в Западной конференции. «Вашингтон» располагается на 14-й строчке.
Результаты матчей игрового дня НБА 31 января:
«Бостон» — «Сакраменто» — 112:93
«Нью‑Йорк» — «Портленд» — 127:93
«Нью‑Орлеан» — «Мемфис» — 114:106
«Юта» — «Бруклин» — 99:109
«Орландо» — «Торонто» — 130:120
«Денвер» — «Лос‑Анджелес» — 122:109
«Финикс» — «Кливленд» — 126:113
«Голден Стэйт» — «Детройт» — 124:131
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 111:142