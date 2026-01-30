«Даллас» потерпел домашнее поражение от «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:123.

Кевин Дюрант globallookpress.com

Главным героем встречи стал форвард хозяев Купер Флэгг. 19-летний первый номер драфта-2025 набрал 49 очков и собрал 10 подборов, обновив личный рекорд результативности.

«Даллас» проиграл третий матч подряд и располагается на 12-й позиции в Западной конференции. «Шарлотт» одержал пятую победу кряду и поднялся на 11-е место на Востоке.

В другом матче игрового дня «Хьюстон» на выезде уверенно обыграл «Атланту» со счётом 104:86.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Рокетс» Кевин Дюрант, записавший на свой счёт 31 очко.

«Хьюстон» занимает четвёртое место в Западной конференции НБА, тогда как «Атланта» идёт десятой на Востоке. Для «Хокс» это поражение прервало серию из четырёх побед подряд.

НБА. Результаты матчей 30 января:

«Филадельфия Сиксерс» — «Сакраменто Кингз» — 113:111

«Вашингтон Уизардс» — «Милуоки Бакс» — 109:99

«Чикаго Буллз» — «Майами Хит» — 113:116

«Атланта Хоукс» — «Хьюстон Рокетс» — 86:104

«Даллас Маверикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 121:123

«Финикс Санз» — «Детройт Пистонс» — 114:96

«Денвер Наггетс» — «Бруклин Нетс» — 107:103

«Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 121:111