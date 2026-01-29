Российский комментатор Алексей Логунов отреагировал на попадание российского игрока «Бруклин Нетс» Егора Дёмина на Матч восходящих звёзд НБА.

Егор Демин globallookpress.com

«С одной стороны очень рад, что наш слоняра будет в очередной раз приковывать взгляды со всего мира к своей персоне. С другой стороны — он должен был этого добиваться. У Егора было то, чего не получают многие новички, выбранные в лотерее драфта — возможность проявить себя. Ошибаться, феерить, играть, влиять. У Дёмина была возможность делать всё это. Он попал в команду, которая не испытывает давления от любого полученного результата, а тренер даёт Дёмину то, что ему нужно для развития. Так что вызов на Матч восходящих звёзд НБА — логичный ход развития карьеры Егора Дёмина. В конце сезона жду его минимум во второй символической сборной новичков! » — цитирует Логунова LiveResult.ru.

Демин выступает первый сезон в НБА, всего провел 40 матчей, набирая в среднем 10,4 очка, сделая 3,0 подбора и 3,4 передачи.