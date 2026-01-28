Лука Дончич, разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс», установил редкое достижение в матче регулярного чемпионата НБА против «Чикаго Буллз» (129:118).

Лука Дончич globallookpress.com

Словенский баскетболист набрал 46 очков, сделал 7 подборов и отдал 11 результативных передач. Согласно данным StatMuse, Дончич стал вторым игроком в истории «Лейкерс», который провел несколько матчей с показателями не менее 45 очков и 10 передач. Ранее этого добился только легендарный игрок команды, Элджин Бэйлор.

«Лос-Анджелес Лейкерс» идут на пятой строчке Западной Конференции с 28 победами при 17 поражениях.