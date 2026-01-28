Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин был включён в состав команды Винса Картера для участия в Матче восходящих звёзд НБА.

Егор Демин globallookpress.com

Звёздный уик-энд лиги пройдёт с 13 по 15 февраля в Лос-Анджелесе, а сам турнир восходящих звёзд состоится 13 февраля.

Вместе с Дёминым за команду Картера сыграют Матас Бузелис («Чикаго»), Ви Джей Эджкомб («Филадельфия»), Кишон Джордж («Вашингтон»), Дерик Куин («Нью-Орлеан»), а также представители «Мемфиса» Седрик Кауард и Джейлен Уэллс.

Остальные команды Матча восходящих звёзд возглавят Кармело Энтони, Трэйси Макгрэди и Остин Риверс.

В своём дебютном сезоне в НБА 19-летний россиянин провёл 40 матчей, в которых в среднем набирает 10,4 очка, делает 3,0 подбора и отдаёт 3,4 результативной передачи.