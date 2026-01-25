Завершился женский командный спринт свободным стилем в рамках 7-го этапа Кубка России в Сыктывкаре.

Вероника Степанова
Вероника Степанова globallookpress.com

Первое место в нем заняли Христина Мацокина и Вероника Степанова (Татарстан), пробежавшие дистанцию за 19,55,3.

Второе место у дуэта Екатерина Булычева и Алена Баранова (Ленинградская область).  Их отставание от победителей составило 0,23 секунды.  Тройку призеров замкнула пара в лице Ольга Царевой и Дарьи Канаевой (Республика Коми) (+1,38).

Лыжные гонки.  Кубок России — 2025/2026.  Сыктывкар.  Командный спринт.  Свободный стиль.  Женщины.  Финал:

Христина Майокина/Вероника Степанова (Татарстан-1) — 19.55,3.
Екатерина Булычева/Алёна Баранова (Ленинградская область — 1) — отставание 0,23.
Ольга Царёва/Дарья Канева (Коми-1) +1,38.
Мария Истомина/Елизавета Маслакова (Ленинградская область — 2) +2,84.
Руслана Дьякова/Арина Рощина (Тюменская область — 2) +3,02.
Екатерина Смирнова/Ксения Шорохова (Тюменская область) +5,45.