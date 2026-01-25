Второе место у дуэта Екатерина Булычева и Алена Баранова (Ленинградская область). Их отставание от победителей составило 0,23 секунды. Тройку призеров замкнула пара в лице Ольга Царевой и Дарьи Канаевой (Республика Коми) (+1,38).

Первое место в нем заняли Христина Мацокина и Вероника Степанова (Татарстан), пробежавшие дистанцию за 19,55,3.

Завершился женский командный спринт свободным стилем в рамках 7-го этапа Кубка России в Сыктывкаре.

