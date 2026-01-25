За океаном в эту ночь прошли 6 матчей регулярного чемпионата НБА.

«Шарлотт» — «Вашингтон» — 119:115 (35:34, 31:24, 27:23, 26:34)

В составе хозяев самым результативным игроком был Брендон Миллер (21 очко + 10 подборов). По 20 очков набрали Майлз Бриджес и Ламело Болл, который также сделал 11 передач.

За гостей 26 очков набрал Тре Джонсон, 24 очка на счету Александра Сарра.

«Шарлотт» одержал 18-ю победу при 28 поражениях и занимает 12-е место на «Востоке». «Вашингтон» (10-34) замыкает таблицу.

«Филадельфия» — «Нью-Йорк» — 109:112 (34:34, 30:26, 13:30, 32:22)

Больше всего очков в этой встрече набрал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид (38 очков + 11 подборов).

«Нью-Йорк» занимает третье место на «Востоке» (27-18). «Филадельфия» (24-20) расположилась на 6-й строчке.

Ф: Эмбиид (38 очков + 11 подборов), Макси (22), Эджкомб (14)

Н: Брансон (31), Ануноби (23), Шамет (12)

«Орландо» — «Кливленд» — 105:119 (23:25, 25:30, 22:27, 35:37)

О: Банкеро (27 очков), Бэйн (20), Блэк (16)

К: Митчелл (36), Тайсон (17), Мобли (13).

«Чикаго» — «Бостон» — 114:111 (30:28, 22:30, 36:27, 26:26)

Ч: К. Уайт (22 очка), Вучевич (16), Бузелис (14)

Б: Браун (33), Саймонс (21), Д. Уайт (15).

«Даллас» — «Лейкерс» — 110:116 (28:37, 24:28, 35:14, 23:37)

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Лейкерс» Лука Дончич (33 очка + 11 передач).

У «Далласа» прервалась серия из четырех побед подряд. Он занимает 12-е место в на «Западе» (19-27). «Лейкерс» (27-17) располагаются на 5-й строчке.

Д: Кристи (24 очка), Маршалл (21 + 11 подборов), Уильямс (20)

Л: Дончич (33 + 11 передач), Джеймс (17), Хэтимура (17).

«Юта» — «Майами» — 116:147 (34:35, 18:38, 37:35, 27:39)

Больше всего очков набрал центровой гостей Бэм Адебайо (26).

Центровой хозяев Юсуф Нуркич сделал трипл-дабл: у него 17 очков, 10 подборов и 12 передач.

«Майами» с 24 победами в 46 матчах занимает 8-е место в Восточной конференции НБА. «Юта» с 15 победами в 46 играх идет на 13-й строчке «Запада»

Ю: Сенсабо (23), Джордж (19), Нуркич (17 + 10 подборов + 12 передач)

М: Адебайо (26 + 15 подборов), Йович (23), Ларссон (20).

Матч «Миннесота» — «Голден Стэйт» перенесен.

Актуальная таблица здесь.