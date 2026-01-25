Японский фигурист Као Миура выиграл чемпионат четырех континентов по фигурному катанию в Пекине.
Миура набрал итоговые 273,73 балла и ненамного опередил своего основного соперника южнокорейца Джун Хван Ча (273,62).
Третье место досталось еще одному представителю Японии Кадзуки Томоно (271,60).
Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов — 2026. Мужчины. Итоги:
1. Као Миура (Япония) — 273,73 балла.
2. Джун Хван Ча (Южная Корея) — 273,62.
3. Сота Ямамото (Япония) — 271,60.
4. Кадзуки Томоно (Япония) — 268,60.
5. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 266,20.
6. Боян Цзинь (Китай) — 258,86.