Японский фигурист Као Миура выиграл чемпионат четырех континентов по фигурному катанию в Пекине.

Као Миура
Као Миура globallookpress.com

Миура набрал итоговые 273,73 балла и ненамного опередил своего основного соперника южнокорейца Джун Хван Ча (273,62).

Третье место досталось еще одному представителю Японии Кадзуки Томоно (271,60).

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов — 2026. Мужчины. Итоги:

1.  Као Миура (Япония) — 273,73 балла.
2.  Джун Хван Ча (Южная Корея) — 273,62.
3.  Сота Ямамото (Япония) — 271,60.
4.  Кадзуки Томоно (Япония) — 268,60.
5.  Михаил Шайдоров (Казахстан) — 266,20.
6.  Боян Цзинь (Китай) — 258,86.