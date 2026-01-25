Миура набрал итоговые 273,73 балла и ненамного опередил своего основного соперника южнокорейца Джун Хван Ча (273,62).

Японский фигурист Као Миура выиграл чемпионат четырех континентов по фигурному катанию в Пекине.

