Баскетбольный «Зенит» назначил временным главным тренером клуба Ростислава Вергуна.
43-летний белорусский специалист пополнил тренерский штаб питерского клуба и будет им руководить до конца сезона.
«Зенит» рад приветствовать Ростислава Николаевича в Петербурге и желают ему новых успехов вместе с «Зенитом»! — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
С 2023 по 2026 годы Вергун тренировал «Уралмаш». Также он возглавляет сборную Белоруссии.
20 января стало известно об увольнении из «Зенита» главного тренера Александера Секулича. Сейчас питерцы идут четвертыми в таблице Единой лиги ВТБ.