Баскетбольный «Зенит» назначил временным главным тренером клуба Ростислава Вергуна.

Ростислав Вергун
Ростислав Вергун bc-zenit.com

43-летний белорусский специалист пополнил тренерский штаб питерского клуба и будет им руководить до конца сезона.

«Зенит» рад приветствовать Ростислава Николаевича в Петербурге и желают ему новых успехов вместе с «Зенитом»! — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

С 2023 по 2026 годы Вергун тренировал «Уралмаш».  Также он возглавляет сборную Белоруссии.

20 января стало известно об увольнении из «Зенита» главного тренера Александера Секулича.  Сейчас питерцы идут четвертыми в таблице Единой лиги ВТБ.