20 января стало известно об увольнении из «Зенита» главного тренера Александера Секулича. Сейчас питерцы идут четвертыми в таблице Единой лиги ВТБ.

С 2023 по 2026 годы Вергун тренировал «Уралмаш». Также он возглавляет сборную Белоруссии.

«Зенит» рад приветствовать Ростислава Николаевича в Петербурге и желают ему новых успехов вместе с «Зенитом»! — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

43-летний белорусский специалист пополнил тренерский штаб питерского клуба и будет им руководить до конца сезона.

Прочие•18/01/2026 08:00 Победа Тутберидзе, «русский» пьедестал, проблемы с визами. Итоги ЧЕ-2026

Прочие•23/12/2025 08:00 Грусть Петросян и Галлямова, провал Дикиджи, слёзы Ветлугина и Козловского. Итоги ЧР-2026

Прочие•13/12/2025 10:35 От любви до военкомата: как «Локомотив-Кубань» удерживает Елатонцева от переезда в США

Главные темы сейчас

Прочие•02/12/2025 08:19 Удар в спину: Александр Большунов снова сорвался и травмировал соперника

Прочие•29/11/2025 16:43 Лёд тронулся: как Россия возвращается в мировой спорт

Прочие•27/11/2025 12:19 Виват, Императрица! Елизавета Туктамышева завершила карьеру

Прочие•25/11/2025 20:32 Лучший саночник России — мошенник? Суд арестовал Романа Репилова

Прочие•23/10/2025 08:23 Ледовое побоище: чего ждать от нового сезона в российском фигурном катании?

Выбор читателей

Футбол•18/01/2026 14:09 Магия Диаса и ярость Осимхена: десять лучших игроков Кубка Африки-2025

Футбол•17/01/2026 19:38 Каррик уничтожил Гвардиолу в дерби! «Сити» рискует потерять второе место в АПЛ

Футбол•16/01/2026 14:52 Реформатор или вредитель? Почему идеи Венгера могут убить футбол

Теннис•17/01/2026 12:13 Алькарас без Ферреро, а Медведев снова среди фаворитов: главные интриги мужского Australian Open-2026

Футбол•07/01/2026 16:04 Кручу-верчу: какого дриблёра ЦСКА и «Динамо» присмотрели себе в Бразилии

Самое интересное

Футбол•12/12/2025 20:10 Не уважаю: самые громкие конфликты между игроками и тренерами

Футбол•11/12/2025 16:48 Тренировки с первой командой «МЮ» и сравнения с Неймаром и Фоденом: кто такой 15-летний Джей Джей Габриэль

Футбол•11/12/2025 12:01 Золотой мальчик «Фулхэма»: почему в Джоше Кинге видят будущую звезду Европы

Футбол•11/12/2025 14:32 Темные лошадки ЧМ-2026: Норвегия, США и еще четыре сборные, которые могут шокировать фаворитов