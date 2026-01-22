За произвольную программу, в которой он выполнил пять четверных прыжков, Гуменник получил 217,44 балла, что также является рекордом. В короткой программе он заработал 109,05 балла.

Фигурист Петр Гуменник одержал победу на турнире памяти П. С. Грушмана в Санкт-Петербурге. В общей сумме двух программ 23-летний спортсмен набрал 326,49 балла, установив новый рекорд России.

Прочие•18/01/2026 08:00 Победа Тутберидзе, «русский» пьедестал, проблемы с визами. Итоги ЧЕ-2026

Прочие•23/12/2025 08:00 Грусть Петросян и Галлямова, провал Дикиджи, слёзы Ветлугина и Козловского. Итоги ЧР-2026

Прочие•13/12/2025 10:35 От любви до военкомата: как «Локомотив-Кубань» удерживает Елатонцева от переезда в США

Прочие•29/11/2025 16:43 Лёд тронулся: как Россия возвращается в мировой спорт

Прочие•27/11/2025 12:19 Виват, Императрица! Елизавета Туктамышева завершила карьеру

Главные темы сейчас

Прочие•02/12/2025 08:19 Удар в спину: Александр Большунов снова сорвался и травмировал соперника

Прочие•25/11/2025 20:32 Лучший саночник России — мошенник? Суд арестовал Романа Репилова

Прочие•23/10/2025 08:23 Ледовое побоище: чего ждать от нового сезона в российском фигурном катании?

Прочие•04/10/2025 16:32 С чистой совестью: Валиева вернётся в спорт, но без Тутберидзе

Прочие•22/09/2025 18:33 Пришли, увидели, победили. Российские фигуристы уверенно отобрались на ОИ-2026

Выбор читателей

Теннис•17/01/2026 12:13 Алькарас без Ферреро, а Медведев снова среди фаворитов: главные интриги мужского Australian Open-2026

Футбол•19/01/2026 03:23 Пять ударов в каркас и подарок «Реалу»: «Сосьедад» оглушил «Барселону» на «Аноэте»

Футбол•13/01/2026 18:15 Увольнение Алонсо. Черышев одобряет решение «Реала», Прусов ждет Хаби в «Ливерпуле»

Футбол•20/01/2026 12:40 «Паненка» в руки, кража полотенца и драка журналистов: хроника безумного финала Кубка Африки

Футбол•13/01/2026 16:38 Валерий Непомнящий: В «Спартаке» давление на иностранцев всегда будет запредельным

Самое интересное

Футбол•19/12/2025 13:51 Время заявить о себе: Андерсон, Дэвид и еще три игрока, готовых блеснуть на ЧМ‑2026

Футбол•18/12/2025 16:24 Вдали от дома: почему американцы и британцы болеют за «немодные» немецкие клубы

Игры•18/12/2025 21:30 Режим карьеры FC 26: топ-5 команд под разные варианты прохождения

Футбол•18/12/2025 13:29 Застывшие в бронзе: самые удачные и провальные статуи футбольных звезд