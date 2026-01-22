Фигурист Петр Гуменник одержал победу на турнире памяти П. С. Грушмана в Санкт-Петербурге. В общей сумме двух программ 23-летний спортсмен набрал 326,49 балла, установив новый рекорд России.
За произвольную программу, в которой он выполнил пять четверных прыжков, Гуменник получил 217,44 балла, что также является рекордом. В короткой программе он заработал 109,05 балла.
Петр Гуменник — действующий чемпион России и двукратный победитель финалов Гран-при России, продолжая демонстрировать высочайший уровень мастерства.