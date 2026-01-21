В Самаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным клубом и казанским УНИКСом. Победу одержали гости из Татарстана со счетом 93:73 (20:26, 27:13, 24:17, 22:17).

Джален Рейнольдс globallookpress.com

Лучшим игроком матча стал центровой Джален Рейнольдс из УНИКСа, который набрал 22 очка и сделал 11 подборов, а также дважды ассистировал партнерам. Среди игроков «Самары» наибольшее количество очков — 20 — набрал центровой Евгений Минченко, который также собрал пять подборов.

В следующем туре «Самара» встретится с «Локомотивом-Кубань» на выезде, а УНИКС примет «Пари Нижний Новгород» у себя дома.