Итоговое положение дуэтов в танцах на льду на чемпионате Европы — 2026:

Французские фигуристы опередили дуэт из Италии Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (2-е место) и британскую пару Лайла Фир/Льюис Гибсон (3-е место).

Французские дуэт фигуристов Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон стали обладателями золотых медалей танцевальных дуэтов на чемпионате Европы — 2026 в Шеффилде (Великобритания).

