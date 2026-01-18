Французские дуэт фигуристов Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон стали обладателями золотых медалей танцевальных дуэтов на чемпионате Европы — 2026 в Шеффилде (Великобритания).

Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон
Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон globallookpress.com

Французские фигуристы опередили дуэт из Италии Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (2-е место) и британскую пару Лайла Фир/Льюис Гибсон (3-е место).

Итоговое положение дуэтов в танцах на льду на чемпионате Европы — 2026:

1.  Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 222,43.

2.  Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 210,34.

3.  Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 209,51.

4.  Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) — 204,72.

5.  Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 200,29.

6.  Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 199,31.