Биатлонистка Кристина Резцова, завоевавшая серебряную и бронзовую медали на Олимпиаде-2022, выиграла гонку преследования на 10 км на этапе Кубка России в Демино.  Она финишировала за 27 минут 55,8 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

Кристина Резцова
Кристина Резцова globallookpress.com

Второй стала Анастасия Халили, уступив Резцовой 31,8 секунды и также совершившая два промаха.  Третье место заняла Наталия Шевченко, отставшая на 1 минуту 29,4 секунды и допустившая шесть промахов.

Биатлон. 3-й этап Кубка России, Демино.  Гонка преследования, 10 км.  Женщины:

1.  Кристина Резцова — 27.55,8 (2 промаха).

2.  Анастасия Халили — отставание 31,8 секунды (2).

3.  Наталия Шевченко +1.29,4 (6).

4.  Ксения Довгая +1.43,0 (1).

5.  Анна Григорьева +1.44,7 (2).