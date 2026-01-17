Биатлонистка Кристина Резцова, завоевавшая серебряную и бронзовую медали на Олимпиаде-2022, выиграла гонку преследования на 10 км на этапе Кубка России в Демино. Она финишировала за 27 минут 55,8 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

Кристина Резцова globallookpress.com

Второй стала Анастасия Халили, уступив Резцовой 31,8 секунды и также совершившая два промаха. Третье место заняла Наталия Шевченко, отставшая на 1 минуту 29,4 секунды и допустившая шесть промахов.

Биатлон. 3-й этап Кубка России, Демино. Гонка преследования, 10 км. Женщины:

1. Кристина Резцова — 27.55,8 (2 промаха).

2. Анастасия Халили — отставание 31,8 секунды (2).

3. Наталия Шевченко +1.29,4 (6).

4. Ксения Довгая +1.43,0 (1).

5. Анна Григорьева +1.44,7 (2).