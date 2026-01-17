Грузинский фигурист Ника Эгадзе занял 1-е место по итогам произвольной программы в рамках чемпионата Европы — 2026 в Шеффилде (Великобритания).

Ника Эгадзе
Ника Эгадзе globallookpress.com

Эгадзе смог опередить Маттео Риццо (256,37 балла), а бронза досталась чешскому фигуристу Георгию Рештенко (238,27 балла).

Итоговое положение фигуристов на чемпионате Европы 2026-го года:

1.  Ника Эгадзе (Грузия) — 273,00.

2.  Маттео Риццо (Италия) — 256,37.

3.  Георгий Рештенко (Чехия) — 238,37.

4.  Лукас Бричги (Швейцария) — 236,90.

5.  Александр Селевко (Эстония) — 232,46.

6.  Михаил Селевко (Эстония) — 230,30.

7.  Тамир Куперман (Израиль) — 230,17.

8.  Кирилл Марсак (Украина) — 229,25.

9.  Денис Васильев (Латвия) — 227,51.

10.  Адам Гагара (Словакия) — 224,27.