Грузинский фигурист Ника Эгадзе занял 1-е место по итогам произвольной программы в рамках чемпионата Европы — 2026 в Шеффилде (Великобритания).
Эгадзе смог опередить Маттео Риццо (256,37 балла), а бронза досталась чешскому фигуристу Георгию Рештенко (238,27 балла).
Итоговое положение фигуристов на чемпионате Европы 2026-го года:
1. Ника Эгадзе (Грузия) — 273,00.
2. Маттео Риццо (Италия) — 256,37.
3. Георгий Рештенко (Чехия) — 238,37.
4. Лукас Бричги (Швейцария) — 236,90.
5. Александр Селевко (Эстония) — 232,46.
6. Михаил Селевко (Эстония) — 230,30.
7. Тамир Куперман (Израиль) — 230,17.
8. Кирилл Марсак (Украина) — 229,25.
9. Денис Васильев (Латвия) — 227,51.
10. Адам Гагара (Словакия) — 224,27.