В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным клубом «Бетсити Парма» и московским ЦСКА. Армейцы одержали победу со счетом 92:82.

Мело Тримбл globallookpress.com

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мело Тримбл, который набрал 22 очка и сделал 5 подборов. Ливио Жан-Шарль также внес свой вклад, заработав 17 очков и 3 подбора. Каспер Уэйр добавил в копилку команды 16 очков.

У пермяков Брендан Адамс отметился 17 очками и 6 передачами, а Террелл Картер набрал 15 очков и сделал 8 передач.

ЦСКА продолжает свою победную серию в Единой лиге ВТБ, одержав уже 10 побед подряд. «Бетсити Парма», напротив, потерпела второе поражение за последние четыре матча.