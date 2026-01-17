Российская лыжница Алена Баранова выиграла спринт классическим стилем на шестом этапе Кубка России 2025/2026 в Казани, показав результат 3.22,77.

Главные темы сейчас

Выбор читателей

Самое интересное

