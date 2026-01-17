Российская лыжница Алена Баранова выиграла спринт классическим стилем на шестом этапе Кубка России 2025/2026 в Казани, показав результат 3.22,77.
Второе место заняла Наталья Крамаренко, уступив победительнице 2,70 секунды. Бронзовую медаль завоевала Елизавета Пантрина, отставшая на 3,31 секунды.
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, 6-й этап, Казань. Женщины. Спринт, классический стиль. Результаты:
1. Алена Баранова — 3.22,77.
2. Наталья Крамаренко — отставание 2,70.
3. Елизавета Пантрина +3,31.
4. Анастасия Кириллова +5,88.
5. Алиса Жамбалова +7,33.