Российская лыжница Алена Баранова выиграла спринт классическим стилем на шестом этапе Кубка России 2025/2026 в Казани, показав результат 3.22,77.

Алена Баранова
Алена Баранова globallookpress.com

Второе место заняла Наталья Крамаренко, уступив победительнице 2,70 секунды.  Бронзовую медаль завоевала Елизавета Пантрина, отставшая на 3,31 секунды.

Лыжные гонки.  Кубок России — 2025/2026, 6-й этап, Казань.  Женщины.  Спринт, классический стиль.  Результаты:

1.  Алена Баранова — 3.22,77.

2.  Наталья Крамаренко — отставание 2,70.

3.  Елизавета Пантрина +3,31.

4.  Анастасия Кириллова +5,88.

5.  Алиса Жамбалова +7,33.