Завершилась мужская лыжная гонка с раздельного старта на 6-м этапе Кубка России в Казани.
Первое место в ней занял трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, пробежавший дистанцию за 32:22,2.
Второе время показал Егор Митрошин, отставший от победителя на 16,9 секунды.
Замкнул тройку призеров Иван Горбунов (+30,7).
Лыжные гонки. Кубок России, 6-й этап, Казань. Мужчины. Гонка с раздельным стартом свободным стилем. Результаты:
Александр Большунов — 32.22,2
Егор Митрошин — отставание 16,9.
Иван Горбунов +30,7.
Андрей Сахаров +31,3.
Иван Якимушкин +34,3.
Илья Семиков +34,7.