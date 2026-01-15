Второе время показал Егор Митрошин , отставший от победителя на 16,9 секунды.

Первое место в ней занял трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов , пробежавший дистанцию за 32:22,2.

Завершилась мужская лыжная гонка с раздельного старта на 6-м этапе Кубка России в Казани.

