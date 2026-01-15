Завершилась мужская лыжная гонка с раздельного старта на 6-м этапе Кубка России в Казани.

Александр Большунов
Александр Большунов globallookpress.com

Первое место в ней занял трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, пробежавший дистанцию за 32:22,2.

Второе время показал Егор Митрошин, отставший от победителя на 16,9 секунды.

Замкнул тройку призеров Иван Горбунов (+30,7).

Лыжные гонки.  Кубок России, 6-й этап, Казань.  Мужчины.  Гонка с раздельным стартом свободным стилем.  Результаты:

Александр Большунов — 32.22,2
Егор Митрошин — отставание 16,9.
Иван Горбунов +30,7.
Андрей Сахаров +31,3.
Иван Якимушкин +34,3.
Илья Семиков +34,7.