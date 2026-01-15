Алина Пеклецова стала лучшей в женской раздельной гонке классическим стилем на 10 км в рамках 6-го этапа Кубка России в Казани.

Алина Пеклецова
Алина Пеклецова globallookpress.com

20-летняя лыжница пробежала гонку за 24.09,4.

Второй на финише была Арина Кусургашева, отставшая от лидера на 17,1 секунды.  Третье место досталось Евгении Крупицкой(+22,2).


Лыжные гонки.  Кубок России, 6-й этап, Казань.  Женщины.  Гонка с раздельным стартом.  Результаты:

1.  Алина Пеклецова — 24.09,4.
2.  Арина Кусургашева — отставание 17,1.
3.  Евгения Крупицкая +22,2.
4.  Вероника Степанова +24,4.
5.  Елизавета Маслакова +43,2.
6.  Мария Истомина +45,7.