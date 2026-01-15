Алина Пеклецова стала лучшей в женской раздельной гонке классическим стилем на 10 км в рамках 6-го этапа Кубка России в Казани.
20-летняя лыжница пробежала гонку за 24.09,4.
Второй на финише была Арина Кусургашева, отставшая от лидера на 17,1 секунды. Третье место досталось Евгении Крупицкой(+22,2).
Лыжные гонки. Кубок России, 6-й этап, Казань. Женщины. Гонка с раздельным стартом. Результаты:
1. Алина Пеклецова — 24.09,4.
2. Арина Кусургашева — отставание 17,1.
3. Евгения Крупицкая +22,2.
4. Вероника Степанова +24,4.
5. Елизавета Маслакова +43,2.
6. Мария Истомина +45,7.