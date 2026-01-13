Три российских спортсмена планируют выступить на чемпионате Европы по санному спорту в Германии.

Наталия Гарт globallookpress.com

« Дарья Олесик, Матвей Пересторонин и Павел Репилов в статусе AIN (индивидуальных нейтральных атлетов) планируют принять участие в чемпионате Европы, который пройдет в конце этой недели в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе. Эти спортсмены намерены выступить в Оберхофе и на следующем этапе Кубка мира, который пройдет в конце января», — цитирует издание ТАСС президента Федерации санного спорта России Наталию Гарт.

Соревнование состоится в немецком Оберхофе (17-18 января). Напомним, что в конце прошлой недели на другом немецком этапе в Винтерберге Олесик заняла 10-е место, Пересторонин и Репилов — 30-е и 17-е.