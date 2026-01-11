В Саратове прошел очередной матч Единой лиги ВТБ, где местный клуб «Автодор» встретился с командой из Санкт-Петербурга «Зенит». В этом поединке баскетболисты из Саратова потерпели поражение со счетом 62:75.

Андрей Мартюк globallookpress.com

Среди игроков «Автодора» лучшим стал белорусский легкий форвард Даниил Коско, который набрал 7 очков, сделал 12 подборов и один перехват, показав коэффициент эффективности «+16».

Тем временем, российский центровой Андрей Мартюк из «Зенита», который является действующим вице-чемпионом турнира, также продемонстрировал впечатляющую игру, набрав 11 очков, семь подборов, четыре передачи, один перехват, два блок-шота и две потери, а его коэффициент эффективности составил «+20».