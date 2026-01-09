За океаном прошло 3 матча регулярного чемпионата НБА.

Актуальная таблица здесь.

«Шарлотт» — «Индиана» — 112:114 (30:33, 28:27, 29:30, 25:24)

Ш: Болл (33), Бриджес (19), Книппел (18), Секстон (11).

И: Сиакам (30 + 14 подборов), Макконнелл (23), Несмит (16).

«Миннесота» — «Кливленд» — 131:122 (32:31, 31:36, 43:22, 25:33)

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл (30 очков +7 подборов +8 передач).

Дабл-дабл на у «четвертого» номера «Миннесоты» Джулиуса Рэндла (28 очков + 11 подборов + 8 ассистов)

«Тимбервулвз» продлили победную серию до 4-х игр. «Кавальерс» выиграли вторую встречу из трех последних.

М: Рэндл (28 + 11 подборов), Макдэниэлс (26), Эдвардс (25), Дивинченцо (22).

К: Митчелл (30), Меррилл (22), Э. Мобли (19), Гарлэнд (16), Хантер (14).

«Юта» — «Даллас» — 116:114 (34:29, 24:26, 30:34, 28:25)

Больше всего очков в этом матче набрал форвард «Джаз» Лаури Маркканен (33).

Форвард «Маверикс» Купер Флэгг оформил дабл-дабл — 26 очков и 11 подборов.

Ю: Маркканен (33), Джордж (19), Сенсабо (14), Клэйтон (12).

Д: Флэгг (26 + 11 подборов), Томпсон (23), Дэвис (21 + 11 подборов), Маршалл (17).

«Юта» прервала серию поражений и с результатом 13-24 занимает 13-е место на «Западе». «Даллас» идет на 11-й строчке — 14-24.

Еще одна игра регулярного чемпионата НБА «Чикаго» — «Майами» была перенесена. Новая дата ее проведения будет объявлена позже.

«Матч, запланированный на сегодня в "Юнайтед Центре", был отложен из-за влажности на площадке, делающей ее непригодной для игры», — говорится в пресс-релизе на официальном сайте НБА.