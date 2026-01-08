«Атланта» и «Вашингтон» совершили обмен, как сообщает ESPN. В результате сделки разыгрывающий Трэй Янг перешел в «Уизардс», а защитник Си Джей Макколлум и форвард Кори Кисперт отправились в «Хокс».

Трэй Янг globallookpress.com

27-летний Трэй Янг является четырёхкратным участником Матча всех звёзд НБА. За восемь лет в составе «Атланты» он провел 493 игры в регулярных чемпионатах, набирая в среднем 25,2 очка, 3,5 подбора и 9,8 передачи.

Си Джей Макколлум в текущем сезоне показывает статистику в 18,8 очка, 3,5 подбора и 3,6 передачи за матч. 26-летний Кори Кисперт в среднем набирает 9,2 очка, 2,3 подбора и 1,7 передачи.