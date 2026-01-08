Эдуард Латыпов одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате России, который проходит в Ижевске. Он преодолел дистанцию за 54 минуты и 3,5 секунды, допустив всего одну ошибку на огневом рубеже.

Эдуард Латыпов globallookpress.com

Второе место занял Александр Корнев, который промахнулся дважды и отстал от победителя на 1 минуту 28,7 секунды. Третьим финишировал Ильназ Мухамедзянов, совершивший две ошибки и уступивший Латыпову 1 минуту 33,4 секунды.

Чемпионат России в Ижевске продлится до 11 января и включает в себя индивидуальные гонки, одиночную смешанную эстафету и большие масс-старты.