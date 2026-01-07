Сербский специалист Томислав Томович назначен главным тренером «Локомотива-Кубань», как сообщает пресс-служба клуба. Ранее он работал ассистентом главного тренера в «Црвене Звезде».
«Добро пожаловать в Краснодар, Томислав! Желаем вам множества побед, высоких достижений и успешной работы в нашей команде! » — говорится в заявлении «Локомотива».
Вчера, 6 января, Антон Юдин покинул пост главного тренера «Локомотива-Кубань». Сейчас команда занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги с 12 победами и семью поражениями.