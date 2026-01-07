Сербский специалист Томислав Томович назначен главным тренером «Локомотива-Кубань», как сообщает пресс-служба клуба.  Ранее он работал ассистентом главного тренера в «Црвене Звезде».

globallookpress.com

«Добро пожаловать в Краснодар, Томислав!  Желаем вам множества побед, высоких достижений и успешной работы в нашей команде!  » — говорится в заявлении «Локомотива».

Вчера, 6 января, Антон Юдин покинул пост главного тренера «Локомотива-Кубань».  Сейчас команда занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги с 12 победами и семью поражениями.