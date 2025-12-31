Россиянин Савелий Коростелев финишировал на 64-м месте (21,4), упав перед самым финишем.

Вторым на финише был Беньямин Мозер (+0,2). Третьим приехал норвежец Ларс Хегген (+0,6).

Победу в нем одержал американец Гас Шумахер , пробежавший дистанцию за 9.35,4.

Завершился масс-старт на 5 км свободным стилем в рамках многодневнки «Тру де Ски» в итальянском Тоблахе.

