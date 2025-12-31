Завершился масс-старт на 5 км свободным стилем в рамках многодневнки «Тру де Ски» в итальянском Тоблахе.
Победу в нем одержал американец Гас Шумахер, пробежавший дистанцию за 9.35,4.
Вторым на финише был Беньямин Мозер (+0,2). Третьим приехал норвежец Ларс Хегген (+0,6).
Россиянин Савелий Коростелев финишировал на 64-м месте (21,4), упав перед самым финишем.
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Масс-старт. Свободный стиль. 5 км. Мужчины:
1. Гус Шумахер (США) — 9.35,4.
2. Беньямин Мозер (Австрия) — отставание 0,2.
3. Ларс Хегген (Норвегия) +0,6,
4. Жуль Шаппа (Франция) +0,7.
5. Джеймс Клагнет (Великобритания) +0,7.
6. Михал Новак (Чехия) +5,4.
7. Нийло Мойланем (Финляндия) +6,0.
8. Эмиль Иверсен (Норвегия) +7,1.
12. Йоханнес Клебо (Норвегия) +8,6.
64. Савелий Коростелёв (Россия) +21,4.