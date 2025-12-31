Завершился масс-старт на 5 км свободным стилем в рамках многодневнки «Тру де Ски» в итальянском Тоблахе.

Гас Шумахер
Гас Шумахер globallookpress.com

Победу в нем одержал американец Гас Шумахер, пробежавший дистанцию за 9.35,4.

Вторым на финише был Беньямин Мозер (+0,2).  Третьим приехал норвежец Ларс Хегген (+0,6).

Россиянин Савелий Коростелев финишировал на 64-м месте (21,4), упав перед самым финишем.

Лыжные гонки.  «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах.  Масс-старт.  Свободный стиль. 5 км.  Мужчины:

1.  Гус Шумахер (США) — 9.35,4.
2.  Беньямин Мозер (Австрия) — отставание 0,2.
3.  Ларс Хегген (Норвегия) +0,6,
4.  Жуль Шаппа (Франция) +0,7.
5.  Джеймс Клагнет (Великобритания) +0,7.
6.  Михал Новак (Чехия) +5,4.
7.  Нийло Мойланем (Финляндия) +6,0.
8.  Эмиль Иверсен (Норвегия) +7,1.
12.  Йоханнес Клебо (Норвегия) +8,6.
64.  Савелий Коростелёв (Россия) +21,4.