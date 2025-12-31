За океаном прошли 4 матчей регулярного чемпионата НБА.

«Мемфис» — «Филадельфия» — 136:139 ОТ (40:34, 32:38, 28:31, 28:25, 8:11)

Защитник «Гриззлис» Джа Морант набрал 40 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Филадельфия» с результатом 17-14 идет на 5-й строчке в Восточной конференции. «Мемфис» идет девятым в Западной конференции — 15-18.

М: Морант (40), Кауард (28 + 15 подборов), Джарен Джексон (15 + 12 подборов), Альдама (15).

Ф: Макси (34 + 12 передач), Эмбиид (34), Эджкомб (25), Джордж (17).

«Юта» — «Бостон» — 119:129 (38:31, 26:28, 32:40, 23:30)

Защитник «Джаз» Кейонте Джордж набрал 37 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Бостон» с результатом 20-12 идет на 3-й строчке в Восточной конференции. «Юта» занимает 11-е место в Западной конференции — 12-20.

Ю: Джордж (37), Нуркич (26), Маркканен (22).

Б: Уайт (27), Браун (23 + 10 передач), Саймонс (20), Притчард (18).

«Лейкерс» — «Детройт» — 106:128 (30:36, 35:34, 23:26, 18:32)

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Лука Дончич, оформивший дабл-дабл, — 30 очков, 5 подборов и 11 передач.

У гостей дабл-дабл у защитника Кейда Каннингема — 27 очков, 5 подборов и 11 передач.

«Детройт» с 25 победами в 33 матчах лидируют место в турнирной таблице Восточной конференции, команда из Лос-Анджелеса с 20 победами в 31 матче — на 5-й строчке «Запада».

«Клипперс» — «Сакраменто» — 131:90 (34:20, 39:20, 27:31, 31:19)

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Кавай Леонард — 33 очка, 5 подборов и 5 передач.

В составе «Сакраменто» чаще всего кольцо соперников поражал форвард Ник Клиффорд (18 очков, один подбор и две передачи).