Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал Кирилла Пригоду и Яну Бурлакову лучшими спортсменами 2025 года. Кроме того, он отметил Виталия Макарова, тренера сборной России по дзюдо, как тренера года.
«Каждый год Министерство спорта вручает Национальную спортивную премию. В этом сезоне её лауреатами стали пловец Кирилл Пригода, трековая велогонщица Яна Бурлакова и тренер Виталий Макаров. Я полностью согласен с решением жюри», — заявил Дегтярев, цитирует его РИА Новости.
Пригода завоевал две золотые и одну серебряную медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Бурлакова стала второй на чемпионате мира по велоспорту в Чили и первой на чемпионате Европы в Бельгии. На турнирах Большого шлема в Абу-Даби и Токио российские дзюдоисты завоевали 11 медалей, показав высокие результаты.