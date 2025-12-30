Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал Кирилла Пригоду и Яну Бурлакову лучшими спортсменами 2025 года. Кроме того, он отметил Виталия Макарова, тренера сборной России по дзюдо, как тренера года.

Михаил Дегтярев globallookpress.com

«Каждый год Министерство спорта вручает Национальную спортивную премию. В этом сезоне её лауреатами стали пловец Кирилл Пригода, трековая велогонщица Яна Бурлакова и тренер Виталий Макаров. Я полностью согласен с решением жюри», — заявил Дегтярев, цитирует его РИА Новости.

Пригода завоевал две золотые и одну серебряную медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Бурлакова стала второй на чемпионате мира по велоспорту в Чили и первой на чемпионате Европы в Бельгии. На турнирах Большого шлема в Абу-Даби и Токио российские дзюдоисты завоевали 11 медалей, показав высокие результаты.