За океаном прошли 9 матчей регулярного чемпионата НБА.

«Сакраменто» — «Даллас» — 113:107 (31:23, 28:21, 29:33, 25:30)

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Маверикс» Купер Флэгг — у него 23 очка.

«Сакраменто» (8-23) занимает 14-е место в таблице Западной конференции, «Даллас» (12-21) расположился на 12-м месте.

С: Эллис (21 очко), Уэстбрук (21), Рэйно (19)

Д: Флэгг (23), Вашингтон (17), Томпсон (14)

«Хьюстон» — «Кливленд» — 117:100 (32:24, 28:22, 30:17, 27:37)

«Орландо» — «Денвер» — 127:126 (23:31, 25:31, 36:31, 43:33)

Сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл, на его счету 34 очка, 21 подбор и 12 результативных передач.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Мэджик» Энтони Блэк, набравший 38 очков, шесть подборов и пять результативных передач.

«Нью-Орлеан» — «Финикс» — 114:123 (33:32, 22:33, 30:28, 29:30)

«Миннесота» — «Бруклин» — 107:123 (30:33, 33:29, 23:36, 21:25)

Защитник гостей Егор Демин сыграл 27 минут в этой встрече и набрал 7 очков, реализовав 3 броска из 11. Также у него 2 подбора и 3 ассиста.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Нетс» Кэм Томас (30 очков). Защитник хозяев Энтони Эдвардс набрал 28 очков.

«Бруклин» одержал третью победу подряд и с 10 победами в 29 матчах занимает 13-е место на «Востоке».

«Миннесота» с 20 победами и 12 поражениями — на шестой строчке «Запада».

«Чикаго» — «Милуоки» — 103:112 (26:28, 24:26, 30:31, 23:27)

«Майами» — «Индиана» — 142:116 (29:28, 30:32, 39:34, 44:22)

«Сан-Антонио» — «Юта» — 114:127 (40:32, 20:38, 27:28, 27:29)

«Атланта» — «Нью-Йорк» — 125:128 (27:33, 28:35, 34:30, 36:30)

Лучшим в составе «Нью-Йорка» был финский форвард Лаури Маркканен, на счету которого 29 очков, 5 подборов и одна передача.

У хозяев самым результативным игроком матча стал французский центровой Виктор Вембаньяма. Он набрал 32 очка, сделал 7 подборов и отдал 3 передачи.