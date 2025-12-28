В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона 2025/2026 ЦСКА одержал уверенную победу над «Енисеем» со счетом 102:79 (39:21; 24:20; 26:16; 13:22).

Мело Тримбл globallookpress.com

Главным героем матча стал разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл, который набрал 22 очка, сделал 6 передач, 2 перехвата, 1 подбор и допустил 3 потери. Его коэффициент эффективности составил «+25», что позволило ему стать лучшим игроком встречи.

Среди игроков «Енисея» наибольшее впечатление произвел американский защитник Доминик Артис, который набрал 21 очко, сделал 3 подбора, 2 передачи, 1 перехват и 2 потери. Его коэффициент эффективности был равен «+16».