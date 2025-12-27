Российская лыжница Елизавета Пантрина одержала победу в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке (Кировская область), показав результат 3:35.49.

Елизавета Пантрина globallookpress.com

Второе место заняла Ксения Шорохова, уступив победительнице 0.27 секунды. Бронзовую медаль выиграла Анастасия Фалеева, отстав от лидера на 0.60 секунды. Перед началом гонки лидировала Евгения Крупицкая, но она не смогла пройти квалификацию, финишировав на 33-м месте.

Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам продолжается в Кирово-Чепецке и завершится 28 декабря женскими и мужскими скиатлонами на дистанции 10+10 км, которые состоятся в воскресенье.