Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников, ныне Первый заместитель председателя Федерации водных видов спорта России, считает, что постепенно снимаются ограничения с российских спортсменов и они уже скоро смогут выступать под своим флагом и гимном.

Владимир Сальников globallookpress.com

«На самом деле мы движемся к тому, чтобы выступать со всеми атрибутами, в том числе флагом и гимном. Я уверен, что юниорам все вернут в ближайшие месяцы. Все понимают, что спорт не должен быть использован для политических целей. Это одна из немногих форм деятельности, которая объединяет людей, поэтому я очень надеюсь, что то влияние, которое было, исчезнет и мы вернемся к настоящим спортивным идеалам», — цитирует Сальникова ТАСС.

На исполкоме МОК 11 декабря было принято решение снять ограничения со спортсменов-юниоров из России и Белоруссии.