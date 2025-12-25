Льюис Хэмилтон, гонщик «Феррари», обратился к поклонникам итальянской команды в канун католического Рождества.

Льюис Хэмилтон globallookpress.com

«В первую очередь хотел бы поблагодарить всех за потрясающую поддержку, за то, что оставались с нами на протяжении всего года. Просто знайте, что мы делали все возможное. Хотим пожелать вам счастливых праздников и запоминающихся моментов с вашими родными и близкими. А также всего наилучшего в 2026 году», — сказал Хэмилтон в видео в социальных сетях.

По итогам сезона 2025 года «Феррари» заняла четвертую строчку в Кубке конструкторов. Партнер по команде Шарль Леклер оказался на пятом месте в личном зачете пилотов, а Хэмилтон — на шестом.