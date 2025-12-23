Ночью за океаном завершились 7 матчей регулярного чемпионата НБА.

Актуальную таблицу на сегодня можно посмотреть тут.

«Кливленд» — «Шарлотт» — 139:132 (33:36, 37:27, 34:32, 35:37)

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кавальерс» Донован Митчелл (30 очков).

«Кливленд» одержал первую победу после трех неудач кряду и сейчас занимает 7-е место на «Востоке» (16-14). «Шарлотт» (9-20) расположился на 12-м месте.

К: Митчелл (30 очков), Гарленд (27 + 10 передач), Хантер (27)

Ш: Болл (23), Книппель (20), Миллер (20).

«Бостон» — «Индиана» — 103:95 (26:35, 17:26, 31:21, 29:13)

Лучшим в этой игре был защитник «Селтикс» Джейлен Браун (31 очко).

«Индиана» потерпела 5-е поражение подряд и занимает 14-е место на «Востоке» (6-23). «Бостон» выиграл 3-й матч подряд и идет третьим (18-11).

Б: Браун (31), Уайт (19), Притчард (11)

И: Сиакам (25), Нембхард (20), Мэтурин (14)

«Нью-Орлеан» — «Даллас» — 119:113 (36:34, 21:29, 22:24, 40:26)

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Маверикс» Энтони Дэвис (35 очков + 17 подборов).

«Нью-Орлеан» одержал пятую победу подряд. Он занимает 13-е место в Западной конференции (8-22). «Даллас» (11-19) расположился на 12-м месте.

Н: Уильямсон (24 очка), Квин (19 + 11 подборов), Бей (19)

Д: Дэвис (35 + 17 подборов), Томпсон (20), Флэгг (16).

«Денвер» — «Юта» — 135:112 (40:15, 29:31, 34:38, 32:28)

Лучшими в этой игре были финский центровой «Джаз» Лаури Маркканен и канадский защитник «Наггетс» Джамал Мюррэй — у них по 27 очков.

«Юта» проиграла 3-й матч подряд — она занимает 12-е место в Западной конференции (10-18). «Денвер» (21-7) расположился на втором месте.

Д: Мюррэй (27 очков), Хардуэй (21), Джонсон (20)

Ю: Маркканен (27), Джордж (20), Нуркич (17 + 14 подборов)

«Оклахома» — «Мемфис» — 119:103 (31:28, 36:26, 17:19, 35:30)

Самым результативным стал разыгрывающий «Тандер» Шэй Гилджес-Александер (31 очко+ 10 подборов).

«Оклахома» лидирует в Западной конференции (26-3). «Мемфис» (13-16) занимает 9-е место.

О: Гилджес-Александер (31 очко + 10 подборов), Уильямс (24), Митчелл (16)

М: Ковард (16), Колдуэлл-Поуп (16), Спенсер (14)

«Голден Стэйт» — «Орландо» — 120:97 (26:30, 32:27, 31:26, 31:14)

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (26 очков +3 подбора + 6 передач) 26 очков. Его одноклубник форвард Джимми Батлер набрал 21 очко, сделал 3 подбора и 3 ассиста.

У «Орландо» лучшим с дабл-даблом стал форвард Паоло Банкеро (21 очко + 12 подборов + 7 передач).

«Голден Стэйт» одержал 15 побед при 15 поражениях и занимает 8-е место на «Западе». «Орландо» (16 побед и 13 поражений) идет 6-м на «Востоке».

«Портленд» — «Детройт» — 102:110 (26:30, 25:31, 27:34, 24:15)