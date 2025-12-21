Заврешилась женская лыжная гонка с раздельного старта на 15 км классическим стилем на этапе Кубка России в Ижевске.

Евгения Крупицкая
Евгения Крупицкая globallookpress.com

Первое время показала Евгения Крупицкая, пробежавшая дистанцию за 43.44,5.

Второй была Алина Пеклецова с отставанием в 5,4 секунды.  Третье место на пьедестале заняла Анастасия Кулешова (+51,9).

Лыжные гонки.  Кубок России — 2025/2026, Ижевск.  Гонка с раздельного старта на 15 км, классический стиль, женщины.  Результаты:

Евгения Крупицкая (Санкт-Петербуг) — 43.44,5.
Алина Пеклецова (Вологодская область) — отставание 5,4.
Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Мордовия) +51,9.
Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +51,9.
Екатерина Шибекина (Московская область) +1.30,5.