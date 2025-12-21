Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Ижевск. Гонка с раздельного старта на 15 км, классический стиль, женщины. Результаты:

Второй была Алина Пеклецова с отставанием в 5,4 секунды. Третье место на пьедестале заняла Анастасия Кулешова (+51,9).

Первое время показала Евгения Крупицкая , пробежавшая дистанцию за 43.44,5.

Заврешилась женская лыжная гонка с раздельного старта на 15 км классическим стилем на этапе Кубка России в Ижевске.

