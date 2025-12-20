Второй была Инна Терещенко (+54,3; 3 промаха). Тройку замкнула Ирина Казакевич (+1.00,8; 3).

Первой на финише была Кристина Резцова , которая допустила два промаха и пробежала дистанцию за 31.44,4.

Подошла к концу женская гонка преследования на 10 км по биатлону на 3-м этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Чайковском.

Прочие•13/12/2025 10:35 От любви до военкомата: как «Локомотив-Кубань» удерживает Елатонцева от переезда в США

Прочие•02/12/2025 08:19 Удар в спину: Александр Большунов снова сорвался и травмировал соперника

Прочие•29/11/2025 16:43 Лёд тронулся: как Россия возвращается в мировой спорт

Прочие•27/11/2025 12:19 Виват, Императрица! Елизавета Туктамышева завершила карьеру

Прочие•25/11/2025 20:32 Лучший саночник России — мошенник? Суд арестовал Романа Репилова

Главные темы сейчас

Прочие•23/10/2025 08:23 Ледовое побоище: чего ждать от нового сезона в российском фигурном катании?

Прочие•04/10/2025 16:32 С чистой совестью: Валиева вернётся в спорт, но без Тутберидзе

Прочие•22/09/2025 18:33 Пришли, увидели, победили. Российские фигуристы уверенно отобрались на ОИ-2026

Выбор читателей

Футбол•15/12/2025 08:05 По пути Быстрова: почему «Зенит» хочет вернуть Денисова из «Спартака»

Футбол•16/12/2025 14:56 Король без трона: готов ли Салах принять новую роль в «Ливерпуле»

Футбол•18/12/2025 01:19 Сафонов вытащил титул для «ПСЖ»! «Фламенго» сгорел в серии пенальти Межконтинентального кубка

Футбол•15/12/2025 18:25 Игорь Черевченко: В современном футболе больше всего меня раздражает VAR

Футбол•15/12/2025 17:16 Камбэк Зидана, амбициозный Ираола и прагматик Гласнер: семь кандидатов на замену Алонсо

Самое интересное

Игры•09/12/2025 17:20 Football Manager 2026: топ стратегий по работе с молодыми талантами

Бои•09/12/2025 18:11 Два пояса UFC и спасение дивизиона «мухачей»: невероятная карьера Генри Сехудо

Футбол•09/12/2025 14:57 Миф о жаре: почему ЧМ-2026 может оказаться лучше, чем мы думаем

Футбол•08/12/2025 10:48 Северная Америка — территория Юга. Почему Аргентина или Бразилия обязаны брать ЧМ-2026