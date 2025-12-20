Подошла к концу женская гонка преследования на 10 км по биатлону на 3-м этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Чайковском.
Первой на финише была Кристина Резцова, которая допустила два промаха и пробежала дистанцию за 31.44,4.
Второй была Инна Терещенко (+54,3; 3 промаха). Тройку замкнула Ирина Казакевич (+1.00,8; 3).
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 3-й этап, Чайковский. Гонка преследования на 10 км, женщины:
Кристина Резцова (Россия) — 31.44,4 (два промаха).
Инна Терещенко (Россия) — отставание 54,3 (3).
Ирина Казакевич (Россия) +1.00,8 (3).
Виктория Сливко (Россия) +1.17,5 (3).
Юлия Коваленко (Россия) +1.21,5 (2).