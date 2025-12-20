Главный тренер санкт-петербургского клуба «Зенит» Александр Секулич поделился своими мыслями о поражении в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа, который завершился со счетом 75:88.

Александр Секулич globallookpress.com

«Во второй половине сложилось впечатление, что мы сдались. Прежде всего, в силовой игре. Самая большая проблема в том, что мы не реализовали несколько важных лэй-апов, важных открытых бросков и потеряли уверенность в защите», — приводит слова Секулича официальный сайт команды.

«Зенит» занимает третью строчку в Единой лиге ВТБ с показателем побед и поражений 11-6. УНИКС идет на втором месте с рекордом 14-2.